Тимощук відреагував на війну між Росією та Україною

Ексгравець збірної України Анатолій Тимощук виступив за мир у всьому світі.

Про це розповів сам футболіст.

"Як змінилося ваше життя, коли між Росією та Україною зіпсувалися відносини? Є політичні висловлювання і відносини. Я намагаюся це не коментувати. Будь-який мій коментар буде сприйматися неадекватно з боку багатьох людей. Вважаю, що б не відбувалося, повинен бути мир у всьому світі. Будь-яка війна – це горе для кожної зі сторін конфлікту. Хотілося б, щоб ніколи не було горя у жодній країні світу", - розповів Тимощук.