Костишин: Тема Селезньова закрита, навіть якщо Колос не заб’є ще десять пенальті

Головний тренер Колоса Руслан Костишин не збирається повертати нападника Євгена Селезньова у команду.

Про це розповів сам спеціаліст.

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"З приводу Селезньова – ця тема закрита. Навіть якщо ми не заб’ємо ще десять пенальті – ця тема закрита! Розумієте, не потрібно все на пенальті списувати. Потрібно з гри забивати. Таке відчуття, що ми чекаємо той пенальті, щоб з нього забити. Потрібно, щоб у грі було десять моментів гольових, а у нас було нуль моментів. Ось так", - відзначив Костишин.