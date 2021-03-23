Містяни хочуть підсилити лінію атаки

Манчестер Сіті хоче підсилитися нападником Саутгемптона Денні Інгсом.

Про це повідомляє Sky Sports.

Наразі містяни ведуть роботу над пошуками нового форварда. Пріоритетним варіантом для манчестерського клубу є Ерлінг Холанд з дортмундської Боруссії, однак запитувана за норвежця сума в 100 млн фунтів стерлінгів змусила Манчестер Сіті розглянути альтернативні варіанти.

У цьому сезоні Інгс зіграв 22 матчі за Саутгемптон в АПЛ, забив 8 м'ячів і віддав 3 гольові передачі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Челсі у півфіналі Кубку Англії.