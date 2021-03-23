Джерело - isport.ua.
Манчестер Сіті хоче підсилитися нападником Саутгемптона Денні Інгсом.
Про це повідомляє Sky Sports.
Наразі містяни ведуть роботу над пошуками нового форварда. Пріоритетним варіантом для манчестерського клубу є Ерлінг Холанд з дортмундської Боруссії, однак запитувана за норвежця сума в 100 млн фунтів стерлінгів змусила Манчестер Сіті розглянути альтернативні варіанти.
У цьому сезоні Інгс зіграв 22 матчі за Саутгемптон в АПЛ, забив 8 м'ячів і віддав 3 гольові передачі.
Нагадаємо, Манчестер Сіті Зінченка зіграє з Челсі у півфіналі Кубку Англії.