 Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра

Сьогодні 18:11 623 0
Дніпряни готують ребрендинг
Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра
#Дніпро-1, #Береза

Джерело - FootBoom.

Керівництво СК Дніпро-1 роздумує над ребрендингом.

Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза.

"Поки я не розглядав і не розглядаю ніяких перейменувань, все буде йти так, як воно зараз йде. Я не виключав і не виключаю можливість покупки, наприклад, знака легендарного футбольного клубу Дніпро. Якщо, звичайно, буде адекватна ціна", - заявив функціонер.

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"Неофіційно різним фахівцям, що працюють з кольорами, гаслами я дав завдання з метою популяризації клубу розробити і надати свої пропозиції. Але ні про яке перейменування мова зараз не йде", - сказав Береза.

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