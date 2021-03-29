Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра

Керівництво СК Дніпро-1 роздумує над ребрендингом.

Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза.

"Поки я не розглядав і не розглядаю ніяких перейменувань, все буде йти так, як воно зараз йде. Я не виключав і не виключаю можливість покупки, наприклад, знака легендарного футбольного клубу Дніпро. Якщо, звичайно, буде адекватна ціна", - заявив функціонер.