Дніпро-1 може викупити емблему Дніпра

Джерело - FootBoom.
Керівництво СК Дніпро-1 роздумує над ребрендингом.
Про це заявив почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза.
"Поки я не розглядав і не розглядаю ніяких перейменувань, все буде йти так, як воно зараз йде. Я не виключав і не виключаю можливість покупки, наприклад, знака легендарного футбольного клубу Дніпро. Якщо, звичайно, буде адекватна ціна", - заявив функціонер.
Актуально: Дніпро-1 продовжив контракт з перспективним хавбеком
"Неофіційно різним фахівцям, що працюють з кольорами, гаслами я дав завдання з метою популяризації клубу розробити і надати свої пропозиції. Але ні про яке перейменування мова зараз не йде", - сказав Береза.