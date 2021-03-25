Дніпро-1 створив жіночу команду

У Дніпро-1 зявилась жіноча команда

Спортивний клуб Дніпро-1 оголосив про створення жіночої футбольної команди.

Про це повідомляє пресслужба клуба з Дніпра.

Головним тренером команди стала Олена Кудзієва, яка зараз очолює жіночу збірну України U-15.

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"У наших планах не тільки розвиток дорослої команди, але і дитячих груп, які будуть складати резерв. Будемо комплектувати команду в основному власними гравцями. Для цього беремо участь в таких [футзальних] турнірах серед дівчат і трьома віковими групами заявилися на чемпіонат України", - сказала Кудзієва.

Перед командою вже стоїть завдання вийти в єврокубки.

У березні 2020 року виконавчий комітет УАФ затвердив 4-річний амбіційний план з розвитку жіночого клубного футболу в Україні. Професійні клуби УПЛ та ПФЛ до сезону 2023/2024 повинні мати у своїй структурі жіночі команди або співпрацювати з ними.