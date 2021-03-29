У збірної Казахстану серйозні проблеми перед матчем з Україною

Кілька людей зі штабу команди заразилися коронавірусом

Джерело - Чемпіон.

Одразу в кількох осіб з розташування збірної Казахстану виявили коронавірус, зокрема у тренера Сергія Калюбіна та адміністратора команди Максима Шауберта.

Про це розповів журналіст Айдин Кожахмет.

Головною проблемою для казахів є те, що з хворими контактували інші члени тренерського штабу, персоналу та гравці, тож кількість ізольованих, як і те, хто зможе вирушити до Києва, під великим питанням.

Матч Україна - Казахстан відбудеться в Києві 31 березня, початок о 21:45.

Нагадаємо, визначились арбітри матчу Україна – Казахстан.