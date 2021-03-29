Визначились арбітри матчу Україна – Казахстан

Поєдинок в Києві обслужить словенська бригада арбітрів

Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) призначив арбітрів на матчі третього туру відбіркового етапу чемпіонату світу-2022.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Зустріч між збірними України і Казахстану обслуговуватимуть рефері зі Словенії.

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Суддівську бригаду очолить 40-річний Матей Юг, асистентами якого стануть Матей Жунич, і Грега Кордеж, четвертий арбітр - Славко Вінчич.

Матч Україна - Казахстан відбудеться в середу, 31 березня, на НСК Олімпійський в Києві. Початок - о 21:45.

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