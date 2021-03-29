Шевченко пояснив нічию з Фінляндією

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав причини нічиєї із Фінляндією у кваліфікації на ЧС-2022.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи Фінляндія в останній відрізок матчу тиснула сильніше, ніж Франція кількома днями раніше? Я думаю, що в суперників не було іншого шансу. Вони просто били вперед і намагалися зачепитися за м'яч. Ми припустилися помилки. Фіни розраховували на стандарти. В останні п’ять-сім хвилин зустрічі в них були моменти. Як я вже сказав, вважаю, що ми недограли кінцівку матчу. Але це більше пов'язано не з моментами суперника, а з нашими діями. Я думаю, що це послужить нам хорошим уроком. Ми трошки розгубилися, були обрані неправильні позиції. Можливо, далася взнаки втома в кінці поєдинку, а докричатися було неможливо. Була серія таких помилок, які, будемо сподіватися, більше не повторяться.

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Ми провели відмінний матч, володіли ініціативою, практично нічого не дали зробити супернику, попри те, що фіни дуже добре грають на контратаках. У нас був хороший контроль м'яча, ми створювали моменти. Але в другому таймі в нас почали закінчуватися сили. Ми зробили заміни, випустили футболістів, які чудово ввійшли у гру, забили відмінний гол. У нас сьогодні є можливість грати й за такою системою, і за попередньою — 4—3—3", - розповів Шевченко.