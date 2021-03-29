Тренер збірної Фінляндії оцінив нічию з Україною

Головний тренер збірної Фінляндії Маркку Канерва вказав на важливість нічиї зі збірною Україною.

Про це розповів сам фінський спеціаліст.

"Для нас це була дуже важка гра. Ми добре захищалися, і я задоволений тим, що нам вдалося взяти одне очко. Грати з Україною на виїзді — великий виклик.

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Можливо, я був не дуже радий домашній нічиїй із Боснією і Герцеговиною, але в Києві ми здобули дійсно добрий для нас результат", - розповів Канерва.