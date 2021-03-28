Динамо повісило цінник на Соля

Клуб хоче виручити за футболіста €3,5 мільйони

Київське Динамо готове продати 29-річного іспанського форварда Франа Соля, який в нинішньому сезоні захищає кольори Тенерифе на правах оренди.

Про це повідомляє канал Динамо Київ Inside.

Але поки бажаючих купити футболіста немає.

Оренда Соля в Тенерифе закінчується у червні. Фран виглядає там непогано, але остров'яни і в наступному році залишаться в Сегунді, отже, фінансові надходження у казну Тенерифе не зростатимуть. Відступна сума Динамо по ньому - €3,5 мільйони. І клуб шукає варіанти по Солю, а їх поки немає. Якщо Тенеріфе вирішить вступити в переговори щодо викупу, відносно суми буде діалог. Тим більше Фран і його сім'я не проти остаточно повернутися додому після довгих років закордонних пригод.

Соль захищає кольори Динамо з січня 2019 року після переходу з Віллема II за €3,5 мільйони. У поточному сезоні Фран провів за Тенерифе 28 матчів у всіх турнірах, де забив 7 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем.