 Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем. ВІДЕО | Блоги | Champion.com.ua
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Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем
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Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем

Сьогодні 15:13 Valeriy Ruchka 505 0
Гравці Динамо вшанували пам'ять загиблих військових перед товариським матчем

Джерело - Чемпiон.

Перед початком товариського матчу Динамо Київ – Динамо Бухарест відбулася хвилина мовчання, присвячена пам’яті українських військовослужбовців, які загинули напередодні.

26 березня в результаті обстрілу окупаційними військами на Донбасі, неподалік населеного пункту Шуми, чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули.

Про цю трагічну подію перед грою дізналися й гості з бухарестського клубу. Про причину хвилини мовчання диктор на стадіоні оголосив і румунською мовою.

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