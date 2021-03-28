Барселона оголосила війну тіктокерам

У гонитві за переглядами молодь забуває, що футболісти теж люди

Популярна серед молоді соцмережа TikTok приносить великі незручності футболістам Барселони.

Про це повідомляє ESPN.

Гравці стали скаржитися, що вболівальники часто їх переслідують, щоб зняти ролик в TikTok. Їх не тільки постійно знімають з близької відстані, але і часто ображають в пошуках реакції.

Відзначається, що жертвами блогерів вже стали Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, Френкі де Йонг і Самуель Умтіті.

Керівництво каталонського клубу рішуче налаштований боротися з тіктокерами. Вони переглянуть систему безпеки на базі клубу і прилеглих територіях. Також вони звернулися в місцеву поліцію з проханням підвищити захищеність навколо тренувальної бази.

Нагадаємо, Барселона готова продати 8 футболістів.