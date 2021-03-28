Барселона оголосила війну тіктокерам

Джерело - iSport.ua.
Популярна серед молоді соцмережа TikTok приносить великі незручності футболістам Барселони.
Про це повідомляє ESPN.
Гравці стали скаржитися, що вболівальники часто їх переслідують, щоб зняти ролик в TikTok. Їх не тільки постійно знімають з близької відстані, але і часто ображають в пошуках реакції.
Відзначається, що жертвами блогерів вже стали Ліонель Мессі, Антуан Грізманн, Френкі де Йонг і Самуель Умтіті.
Керівництво каталонського клубу рішуче налаштований боротися з тіктокерами. Вони переглянуть систему безпеки на базі клубу і прилеглих територіях. Також вони звернулися в місцеву поліцію з проханням підвищити захищеність навколо тренувальної бази.
Нагадаємо, Барселона готова продати 8 футболістів.