Барселона готова продати 8 футболістів

Барселона готує чистку

Барселона влітку розгляне пропозиції щодо 8 виконавців.

Про це повідомив журналіст Хосе Альварес у ефірі El Chiringuito TV.

Йдеться про Жуніора Фірпо, Самюеля Умтіті, Міралема П'яніча, Норберто Нето, Карлос Аленьї, Рікі Пуча і навіть Антуана Грізманна з Філіппе Коутінью. За двох останніх заплатили понад 100 млн євро, але це не дозволяє їм почуватися недоторканними.

Відзначимо, що загальний борг Барселони оцінюється у понад 800 млн євро, тому клуб змушений переходити в режим суворої економії.

Раніше, Мессі встановив рекорд Барселони за кількістю матчів.