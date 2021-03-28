 Будківський: Більше симпатизую Луческу | Футбол | Champion.com.ua
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Будківський: Більше симпатизую Луческу

Сьогодні 15:29 449 0
Український форвард не тримаю образ на колишніх тренерів Шахтаря
Будківський: Більше симпатизую Луческу
#Луческу, #Фонсека, #Шахтар, #Будківський, #Десна

Джерело - Брутальний Футбол.

Мірча Луческу та Пауло Фонсека принесли донецькому Шахтарю чимало титулів.

Про це заявив нападник Десни Пилип Будківський.

"На мою думку, і Луческу результати давав, і Фонсека завоював чимало титулів з Шахтарем. Чесно кажучи, я ні на кого образ не тримаю, все залежить від футболіста, від тренувань, як він себе показує. Вважаю, що образу тримати неправильно. Нехай буде, що симпатизую більше Луческу", - сказав Будківський.

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