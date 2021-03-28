Будківський: Більше симпатизую Луческу

Мірча Луческу та Пауло Фонсека принесли донецькому Шахтарю чимало титулів.

Про це заявив нападник Десни Пилип Будківський.

"На мою думку, і Луческу результати давав, і Фонсека завоював чимало титулів з Шахтарем. Чесно кажучи, я ні на кого образ не тримаю, все залежить від футболіста, від тренувань, як він себе показує. Вважаю, що образу тримати неправильно. Нехай буде, що симпатизую більше Луческу", - сказав Будківський.