Люксембург з голом Родрігеса переміг Ірландію, Португалія зіграла внічию із Сербією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 27 березня
Група А
Ірландія - Люксембург 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 85 Родрігес
Сербія - Португалія 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 11 Діогу, 0:2 - 36 Діогу, 1:2 - 46 Мітрович, 2:2 - 60 Костич
Група Н
Словаччина - Мальта 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Гембін, 0:2 - 20 Сатаріано, 1:2 - 49 Стрелец, 2:2 - 53 Шкріняр
Група Е
Чехія - Бельгія 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 50 Провод, 1:1 - 60 Лукаку
Раніше, Туреччина розгромила Норвегію.