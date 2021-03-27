 Люксембург з голом Родрігеса переміг Ірландію, Португалія зіграла внічию із Сербією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022 | Футбол | Champion.com.ua
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Люксембург з голом Родрігеса переміг Ірландію, Португалія зіграла внічию із Сербією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022

Вчора 23:40 327 0
Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022
Люксембург з голом Родрігеса переміг Ірландію, Португалія зіграла внічию із Сербією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022
#Португалія, #ЧС-2022, #Бельгія

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.

Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 27 березня
Група А

Ірландія - Люксембург 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 85 Родрігес

Сербія - Португалія 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 11 Діогу, 0:2 - 36 Діогу, 1:2 - 46 Мітрович, 2:2 - 60 Костич

Група Н

Словаччина - Мальта 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Гембін, 0:2 - 20 Сатаріано, 1:2 - 49 Стрелец, 2:2 - 53 Шкріняр

Група Е

Чехія - Бельгія 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 50 Провод, 1:1 - 60 Лукаку

Раніше, Туреччина розгромила Норвегію.

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