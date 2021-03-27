Туреччина розгромила Норвегію, Білорусь розібралася з Естонією. Результати матчів кваліфікації на ЧС-2022

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі кваліфікації на чемпіонат світу 2022 року.
Чемпіонат світу-2022
Кваліфікація, 27 березня
Група E
Білорусь - Естонія 4:2 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Анієр, 1:1 - 45 Лисакович (пен), 1:2 - 55 Анієр, 2:2 - 64 Кендиш, 3:2 - 81 Савицький, 4:2 - 84 Лисакович
Група G
Нідерланди - Латвія 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Бергхюйс, 2:0 - 69 де Йонг
Норвегія - Туреччина 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Туфан, 0:2 - 28 Суюнчу, 0:3 - 59 Туфан
Група Н
Хорватія - Кіпр 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 40 Пашалич
Раніше, Росія обіграла Словенію.