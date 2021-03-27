Шевченко вказав, як перемогти Фінляндію

Переможець єдиноборств у матчі Україна – Фінляндія буде ближчими до перемоги у грі.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

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"Збірна Фінляндії, безумовно, заслуговує великої уваги і поваги. Ця команда демонструє результат протягом останніх років. Вони пройшли кваліфікацію і вийшли на Євро, це дуже хороша команда. Але ми знаємо їхні сильні сторони, маємо план на гру і поважаємо суперника.

Гра буде непроста, але зі свого досвіду я знаю, що завтра буде багато боротьби і єдиноборств. Хто виграє більше єдиноборств – буде ближчим до успіху", – сказав Шевченко.