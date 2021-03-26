 УЄФА схвалить реформу Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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УЄФА схвалить реформу Ліги чемпіонів

Вчора 23:54 667 0
Зміни вступлять у сезоні 2024/2025
УЄФА схвалить реформу Ліги чемпіонів
#УЄФА, #Ліга чемпіонів

Джерело - ukrinform.uа.

Виконавчий комітет УЄФА схвалить реформу Ліги чемпіонів в наступну середу, 31 березня.

Про це повідомляє The Athletic.

Реформа Ліги чемпіонів передбачає використання "швейцарської" системи змагання замість групового етапу. Відповідно до неї, турнір проходить без вибування, і в кожному турі між собою зустрічаються учасники, що набрали рівну кількість перемог / очок або є сусідами в турнірній таблиці.

Також змагання розшириться до 36 команд. 26 команд потраплять в турнір напряму, ще шість - через кваліфікацію (включаючи чотири з Шляху чемпіонів).

Всі команди-учасники проведуть 10 гарантованих матчів в ЛЧ, замість шести на сьогодні.

Зміни вступлять в силу з сезону 2024/2025.

Нагадаємо, УЄФА може скасувати фінансовий фейр-плей.

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