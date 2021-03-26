Зміни вступлять у сезоні 2024/2025

Виконавчий комітет УЄФА схвалить реформу Ліги чемпіонів в наступну середу, 31 березня.

Про це повідомляє The Athletic.

Реформа Ліги чемпіонів передбачає використання "швейцарської" системи змагання замість групового етапу. Відповідно до неї, турнір проходить без вибування, і в кожному турі між собою зустрічаються учасники, що набрали рівну кількість перемог / очок або є сусідами в турнірній таблиці.

Також змагання розшириться до 36 команд. 26 команд потраплять в турнір напряму, ще шість - через кваліфікацію (включаючи чотири з Шляху чемпіонів).

Всі команди-учасники проведуть 10 гарантованих матчів в ЛЧ, замість шести на сьогодні.

Зміни вступлять в силу з сезону 2024/2025.

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