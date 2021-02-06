Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба

Манчестер Юнайтед відкритий до переговорів з півзахисником Полем Погба про його майбутнє в клубі.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Про Поля завжди будуть розмовляти. Ми ведемо хороший відкритий діалог про його майбутнє, так що ми обговорюємо, як буде розвиватися ситуація.

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Я радий, що він сконцентрований, він дуже добре грає і задоволений собою. Це важливо. Можна побачити, що зараз Поль отримує задоволення, виходячи на поле в червоній футболці", - розповів Сульшер.