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Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба

Сьогодні 13:18 406 0
Уле Гуннар Сульшер прокоментував продовження контракту з Полем Погба
Сульшер відреагував на продовження контракту з Погба
#Погба, #Манчестер Юнайтед

Джерело - isport.ua.

Манчестер Юнайтед відкритий до переговорів з півзахисником Полем Погба про його майбутнє в клубі.

Про це розповів головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Про Поля завжди будуть розмовляти. Ми ведемо хороший відкритий діалог про його майбутнє, так що ми обговорюємо, як буде розвиватися ситуація.

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Я радий, що він сконцентрований, він дуже добре грає і задоволений собою. Це важливо. Можна побачити, що зараз Поль отримує задоволення, виходячи на поле в червоній футболці", - розповів Сульшер.

Відзначимо, що термін чинної угоди Погба з Манчестер Юнайтед закінчується влітку 2022 року.

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