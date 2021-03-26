Кухаревич оцінив свій трансфер до Франції

Форвард Руха Микола Кухаревич оцінив свій перехід до французького Труа.

Про це розповів сам футболіст.

"Емоції приємні. Давно цього чекав. Хочеться спробувати щось нове, вийти на новий для себе рівень. Моя мрія стає ближчою. Звісно, не очікував, що моїми послугами зацікавиться компанія City Football Group (група клубів, які належать власникам Манчестер Сіті – прим.). Але на те ми й граємо у футбол, щоб нас запрошували у європейські клуби. Дуже радий, що отримав запрошення від одного з таких клубів.

Звісно, я вже переглядав деякі матчі французького Труа. Цікава команда, сподіваюсь, вони підвищаться у класі за підсумками цього сезону. До мого переходу було прикуто багато уваги. Молодому футболісту це трохи заважає. Тому доводилось справлятись із цим тиском, ще більше працювати і тим самим доводити свою профпридатність.

Наразі всі мої думки тільки про Рух. Наше головне завдання – зберегти прописку у Прем’єр-лізі. Мені як нападнику хочеться якнайбільше забити. А після завершення сезону буду ставити перед собою нові цілі", – поділився Кухаревич.