Джерело - fcrukh.com.
Рух уклав угоду про перехід нападника Миколи Кухаревича у французький клуб Труа.
Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.
Контракт вступає в дію 1 липня 2021 року. До цього часу нападник захищатиме кольори "жовто-чорних".
Зараз Труа виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. У 2020 році клуб був придбаний компанією City FootballGroup, яка у своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі й Манчестер Сіті.
Раніше повідомлялося, що Кухаревич веде переговори з трьома клубами.