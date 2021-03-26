Нападник вирішив перейти у французький клуб ESTAC Troyes (Труа)

Рух уклав угоду про перехід нападника Миколи Кухаревича у французький клуб Труа.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Контракт вступає в дію 1 липня 2021 року. До цього часу нападник захищатиме кольори "жовто-чорних".

Зараз Труа виступає у другому за силою футбольному дивізіоні Франції та бореться за путівку в Лігу 1. У 2020 році клуб був придбаний компанією City FootballGroup, яка у своїй структурі налічує десять клубів, в тому числі й Манчестер Сіті.

Раніше повідомлялося, що Кухаревич веде переговори з трьома клубами.