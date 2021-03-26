 Забарний виділив поради Шевченка | Футбол | Champion.com.ua
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Забарний виділив поради Шевченка

Сьогодні 18:33 469 0
Ілля Забарний прокоментував роботу з Андрієм Шевченком
Забарний виділив поради Шевченка
#Забарний

Джерело - fakty.com.ua.

Центральний захисник Ілля Забарний оцінив поради тренерського штабу збірної України.

Про це розповів сам футболіст.

"Перша розмова з тренером збірної України Андрієм Шевченком? Це було на зборах перед першою грою також із Францією. Андрій Миколайович на тренуваннях мені давав багато порад. Говорив, що треба уважно стежити за супротивниками, коли ті рухаються, й не приймати поспішних рішень. Підтримував, говорив спокійно: "Ти грав на цьому рівні, просто впевненіше дій".

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У Динамо теж багато теорії, тому я звик до того, що за короткий проміжок часу треба опанувати багато інформації.

Як працювати із Мауро Тассотті (екс-захисник Мілана та член тренерскього штабу збірної України – прим. ред.)? Тассотті ділиться досвідом у конкретних ситуаціях. Він пояснює, де знаходиться м’яч, яку позицію слід зайняти, кого маєш страхувати в тій чи тій ситуації, куди бігти тощо", - відзначив Забарний.

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