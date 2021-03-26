Забарний: Луческу мене багато критикував

Центральний захисник Динамо і збірної України Ілля Забарний вказав на своє ставлення до критики.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не дуже стежу за критикою в соцмережах. Зважаю тільки на критику від тренерів чи спеціалістів, думка яких мені важлива. Я сприймаю критику добре, тому що це розвиток для футболіста, тим більше молодого. Якщо мене критикують люди, у яких багато знань і досвіду, потрібно дослухатись і зростати.

Мірча Луческу. Він багато мене критикував, коли я тільки починав кар’єру, радив. Він підказував, як грати в штрафному майданчику, щоб отримати м’яч трохи нижче. Луческу дав мені базу, яку я зараз використовую", - розповів Забарний.