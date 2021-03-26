 Забарний: Луческу мене багато критикував | Футбол | Champion.com.ua
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Забарний: Луческу мене багато критикував

Сьогодні 16:47 416 0
Ілля Забарний прокоментував критику
Забарний: Луческу мене багато критикував
#Забарний

Джерело - fakty.com.ua.

Центральний захисник Динамо і збірної України Ілля Забарний вказав на своє ставлення до критики.

Про це розповів сам футболіст.

"Я не дуже стежу за критикою в соцмережах. Зважаю тільки на критику від тренерів чи спеціалістів, думка яких мені важлива. Я сприймаю критику добре, тому що це розвиток для футболіста, тим більше молодого. Якщо мене критикують люди, у яких багато знань і досвіду, потрібно дослухатись і зростати.

Мірча Луческу. Він багато мене критикував, коли я тільки починав кар’єру, радив. Він підказував, як грати в штрафному майданчику, щоб отримати м’яч трохи нижче. Луческу дав мені базу, яку я зараз використовую", - розповів Забарний.

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