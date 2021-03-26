Визначилась роль Севідова у Минаї

Олександр Севідов буде працювати у Минаї

Український спеціаліст Олександр Севідов буде тренером-консультантом у штабі першої команди закарпатського Миная.

Про це повідомляє Профутбол Digital.

51-річний спеціаліст буде помічником Миколи Цимбала, який офіційно призначений на посаду головного тренера (щоправда Цимбал і під час роботи Кобіна юридично був головним, адже Василь Кобін не мав відповідної ліцензії).

Останнім місцем роботи Севідова була болгарська Верея (січень-березень 2019), де він встиг провести з командою 7 матчів, втім залишив свою посаду через незадовільні результати.

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Також тренер працював з такими клубами як донецький Металург, молдавський Зімбру, Кримтеплиця, Закарпаття, львівські Карпати, Металіст та тоді ще маріупольський Іллічівець.

У квітні минулого року Севідов був дискваліфікований на 5 років у справі за участі ПФК Суми у договірних матчах, а також матчах із фіксованим результатом. Але подав апеляцію, яку досі не розглянули.