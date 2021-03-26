Минай призначив нового головного тренера

Джерело - ФК Минай.
Головним тренером ФК Минай буде Микола Цимбал.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Саме він готуватиме команду до 20 туру УПЛ з ковалівським Колосом та іншим поєдинкам.
Микола Цимбал у команді з 2019-го. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію, протягом останніх років навчався у найкращих українських тренерів.
В суботу, 27 березня, минайці відправлять в Угорщину, де зіграє товариський матч з Кішвардою.
Нагадаємо, Минай оголосив, що Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера.