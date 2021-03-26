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Минай призначив нового головного тренера

Сьогодні 15:53 650 0
Цимбал готуватиме команду до 20 туру УПЛ
Минай призначив нового головного тренера
#Цимбал, #Минай

Джерело - ФК Минай.

Головним тренером ФК Минай буде Микола Цимбал. 

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Саме він готуватиме команду до 20 туру УПЛ з ковалівським Колосом та іншим поєдинкам.  

Микола Цимбал у команді з 2019-го. Останній рік він виконував функції помічника Василя Кобіна. Має відповідну тренерську ліцензію, протягом останніх років навчався у найкращих українських тренерів.

В суботу, 27 березня, минайці відправлять в Угорщину, де зіграє товариський матч з Кішвардою.

Нагадаємо, Минай оголосив, що Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера.

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