Миколаїв переміг Альянс, Полісся зіграло внічию з Кристалом у 18 турі Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 18-му турі української Першої ліги Миколаїв приймав Альянс, а Кристал завітав у гості до Полісся.
Миколаїв вдома святкував впевнену перемогу над Альянсом, забивши у першому таймі два голи. Херсонський Кристал на виїзді зіграв внічию з Поліссям. Це перше здобуте очко Кристалу під керівництвом Вадима Євтушенка.
Чемпіонат України - Перша ліга
18 тур, 26 березня
Миколаїв - Альянс 2:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 29 Одарюк, 2:0 - 45+1 Кравченко
Полісся - Кристал 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 9 Шевченко, 1:1 - 34 Сорокін (пен)
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