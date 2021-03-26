Миколаїв переміг Альянс, Полісся зіграло внічию з Кристалом у 18 турі Першої ліги

Херсонці здобули перше очко під керівництвом Євтушенка

Джерело - Чемпіон.

У 18-му турі української Першої ліги Миколаїв приймав Альянс, а Кристал завітав у гості до Полісся.

Миколаїв вдома святкував впевнену перемогу над Альянсом, забивши у першому таймі два голи. Херсонський Кристал на виїзді зіграв внічию з Поліссям. Це перше здобуте очко Кристалу під керівництвом Вадима Євтушенка.

Чемпіонат України - Перша ліга

18 тур, 26 березня

Миколаїв - Альянс 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 29 Одарюк, 2:0 - 45+1 Кравченко

Полісся - Кристал 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 9 Шевченко, 1:1 - 34 Сорокін (пен)

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