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Ковалець пояснив відхід з Чорноморця

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Сергій Ковалець прокоментував відхід з Чорноморця
Ковалець пояснив відхід з Чорноморця
#Ковалець, #Чорноморець

Джерело - footboom.com.

Сергій Ковалець пояснив, чому вирішив покинути Чорноморець у зимове міжсезоння.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Мені не подобається слово "використали", схиляюся до того, що кожен з нас скористався ситуацією. Адже будь-яка криза, як відомо, це ще й можливість. Так наш тренерський штаб, до якого входили В'ячеслав Нівінський, Андрій Ущаповський, скористався можливістю попрацювати у великому клубі з великими традиціями, з прекрасними уболівальниками, з унікальною і багатою історією. Ми отримали великий безцінний досвід, за що вдячні керівництву клубу.

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Звичайно, хотіли залишитися і продовжити розпочату роботу, але обставини виявилися вищими за наше бажання. Важливо і те, що після себе ми залишили конкурентну команду, яка продовжує набирати очки, лідирує в Першій лізі. Підтримуємо контакт і стежимо за успіхами хлопців, наприклад Брагару, якого викликали до молодіжної збірної України. Як казав Віктор Євгенович Прокопенко: "Життя дається людині один раз, і щоб не було нестерпно боляче, його треба прожити біля моря". Я часто згадував ці слова і додавав: "якщо ми проживемо тут навіть півроку або рік, однаково – чудово". Тому ні про що не шкодую, а труднощі на те і даються, щоб їх долати", – резюмував Ковалець.

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