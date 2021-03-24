Джерело - ФК Минай.
Головний тренер команди Минай Василь Кобін подав у відставку.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Цього тижня відбулася зустріч президента клубу Валерія Пересоляка з головним тренером Василем Кобіним. За підсумками зустрічі було прийнято спільне рішення припинити співпрацю за згодою сторін.
У якості головного тренера клубу Василь Кобін провів 55 матчів, виграв з клубом Першу лігу та вивів їх у 1/2 фіналу Кубку України, здобув перші перемоги в УПЛ.
Хто буде готувати команду до матчу чергового туру з УПЛ з ковалівським Колосом поки не відомо.
Раніше, Минай зіграв внічию з Маріуполем у 19-му турі УПЛ.