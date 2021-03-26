Розглядатимуть недисципліновану поведінку президента Олімпіка

Джерело - Чемпіон.

26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.

Про це повідомляє Профутбол.

У той день, 6 березня, Гельзін увірвався до суддівської кімнати, а потім вжив матюки у прямому ефірі. На засідання мав був прийти Гельзін, а проти нього збиралися свідчити півтора десятка людей.

Але Гельзін направив на адресу УАФ документ, де підтверджує позитивний тест на COVID-19. Тобто, на засідання він не прийде. Можливо, Гельзіну запропонують давати свідчення у відеорежимі онлайн.

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Раніше, Олімпік вимагає відводу Баранки у справі Гельзіна.