 Засідання КДК УАФ не відвідає Гельзін | Футбол | Champion.com.ua
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Засідання КДК УАФ не відвідає Гельзін

Сьогодні 08:24 177 1
Розглядатимуть недисципліновану поведінку президента Олімпіка
Засідання КДК УАФ не відвідає Гельзін
#Олімпік, #Гельзін

Джерело - Чемпіон.

26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.

Про це повідомляє Профутбол.

У той день, 6 березня, Гельзін увірвався до суддівської кімнати, а потім вжив матюки у прямому ефірі. На засідання мав був прийти Гельзін, а проти нього збиралися свідчити півтора десятка людей.

Але Гельзін направив на адресу УАФ документ, де підтверджує позитивний тест на COVID-19. Тобто, на засідання він не прийде. Можливо, Гельзіну запропонують давати свідчення у відеорежимі онлайн.

 
 
 
 
 
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Допис, поширений Профутбол Digital (@profootballdigital)

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