Джерело - Чемпіон.
26 березня відбудеться засідання Контрольно-дисциплінарного комітету УАФ, де розглядатимуть поведінку президента Олімпіка Владислава Гельзіна після скандального матчу проти Шахтаря.
Про це повідомляє Профутбол.
У той день, 6 березня, Гельзін увірвався до суддівської кімнати, а потім вжив матюки у прямому ефірі. На засідання мав був прийти Гельзін, а проти нього збиралися свідчити півтора десятка людей.
Але Гельзін направив на адресу УАФ документ, де підтверджує позитивний тест на COVID-19. Тобто, на засідання він не прийде. Можливо, Гельзіну запропонують давати свідчення у відеорежимі онлайн.
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Раніше, Олімпік вимагає відводу Баранки у справі Гельзіна.