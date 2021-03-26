Стало відомо, який канал покаже матч Динамо Київ - Динамо Бухарест

У прямому ефірі поєдинок транслюватиме 2+2

Джерело - ФК Динамо.

У суботу, 27 березня, відбудеться товариський поєдинок між київським Динамо і Динамо з Бухареста.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матч пройде в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 17:00 за київським часом. Через карантинні обмеження гра пройде без присутності глядачів.

У прямому ефірі поєдинок Динамо Київ - Динамо Бухарест покаже телеканал 2+2. Також матч буде транслювати офіційний YouTube-канал київського Динамо із затримкою в чотири хвилини.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо.