 Стало відомо, який канал покаже матч Динамо Київ - Динамо Бухарест | Футбол | Champion.com.ua
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Стало відомо, який канал покаже матч Динамо Київ - Динамо Бухарест

Сьогодні 13:39 1486 0
У прямому ефірі поєдинок транслюватиме 2+2
Стало відомо, який канал покаже матч Динамо Київ - Динамо Бухарест
#Динамо

Джерело - ФК Динамо.

У суботу, 27 березня, відбудеться товариський поєдинок між київським Динамо і Динамо з Бухареста.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Матч пройде в Києві на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток зустрічі пролунає о 17:00 за київським часом. Через карантинні обмеження гра пройде без присутності глядачів.

У прямому ефірі поєдинок Динамо Київ - Динамо Бухарест покаже телеканал 2+2. Також матч буде транслювати офіційний YouTube-канал київського Динамо із затримкою в чотири хвилини.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо.

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