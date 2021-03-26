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Українка Монзуль увійде в історію суддівства

Сьогодні 12:54 1045 0
Харків'янка судитиме зустріч Австрія - Фарерські о-ви
Українка Монзуль увійде в історію суддівства
#Монзуль

Джерело - УАФ.

Українка Катерина Монзуль стане однією з двох перших арбітрів-жінок, що працюватимуть на матчах чоловічої світової першості.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Вперше в історії матчі чемпіонату світу серед чоловіків судитимуть арбітри-жінки. Ними стануть українка Катерина Монзуль та француженка Стефані Фраппар. Що цікаво, працюватимуть вони на поєдинках суперників збірної України у груповому раунді Євро-2020. Так, 27 березня Фраппар проведе матч відбору ЧС-2022 Нідерланди - Латвія в Амстердамі, а 28-го числа Монзуль судитиме зустріч Австрія - Фарерські о-ви у Відні.

"Хоча вони вже працювали на кількох важливих поєдинках у чоловічих змаганнях, уперше проводити кваліфікацію чемпіонату світу є особливою подією, і тут є чим пишатися. Фраппар і Монзуль дуже багато працювали останніми роками, і ці призначення є визнанням їхньої чудової роботи", - зазначив голова Комітету арбітрів ФІФА П'єрлуїджі Колліна.

За останні два роки Стефані Фраппар провела цілу низку відповідальних матчів. Наприклад, 2019 року вона відсудила фінал чемпіонату світу серед жінок між збірними США та Нідерландів. Фраппар накопичила цінний досвід в єврокубкових матчах і у французькій Лізі 1.

Катерина Монзуль, яка працювала у фіналі чемпіонату світу серед жінок 2015 року, проводить багато матчів у Прем'єр-лізі України й часто запрошується на єврокубкові турніри та змагання національних збірних.

Нагадаємо, Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року.

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