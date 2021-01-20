Найкращим арбітром Першої ліги також стала жінка

Джерело - УАФ.

20 січня в Будинку футболу відбулася церемонія нагородження найкращих арбітрів УПЛ і ПФЛ за підсумками 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Претендентів на отримання індивідуальних нагород серед арбітрів визначав Комітет арбітрів УАФ.

Особисті нагороди під час церемонії отримали:

Найкращий арбітр УПЛ - Катерина Монзуль (Харківська обл.)

Найкращий арбітр-дебютант УПЛ - Олександр Шандор (Львівська обл.)

Найкращий арбітр Першої ліги - Анастасія Романюк (Івано-Франківська обл.)

Найкращий арбітр Другої ліги - Дмитро Євтухов (Дніпропетровська обл.).

Раніше, Монзуль потрапила до ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок.