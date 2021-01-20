 Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року | Футбол | Champion.com.ua
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Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року

Сьогодні 20:09 317 0
Найкращим арбітром Першої ліги також стала жінка
Монзуль визнана найкращим арбітром УПЛ 2020 року
#Монзуль, #УПЛ

Джерело - УАФ.

20 січня в Будинку футболу відбулася церемонія нагородження найкращих арбітрів УПЛ і ПФЛ за підсумками 2020 року. 

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Претендентів на отримання індивідуальних нагород серед арбітрів визначав Комітет арбітрів УАФ.

Особисті нагороди під час церемонії отримали:

Найкращий арбітр УПЛ - Катерина Монзуль (Харківська обл.)

Найкращий арбітр-дебютант УПЛ - Олександр Шандор (Львівська обл.)

Найкращий арбітр Першої ліги - Анастасія Романюк (Івано-Франківська обл.)

Найкращий арбітр Другої ліги - Дмитро Євтухов (Дніпропетровська обл.).

Раніше, Монзуль потрапила до ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок.

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