Джерело - УАФ.
20 січня в Будинку футболу відбулася церемонія нагородження найкращих арбітрів УПЛ і ПФЛ за підсумками 2020 року.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Претендентів на отримання індивідуальних нагород серед арбітрів визначав Комітет арбітрів УАФ.
Особисті нагороди під час церемонії отримали:
Найкращий арбітр УПЛ - Катерина Монзуль (Харківська обл.)
Найкращий арбітр-дебютант УПЛ - Олександр Шандор (Львівська обл.)
Найкращий арбітр Першої ліги - Анастасія Романюк (Івано-Франківська обл.)
Найкращий арбітр Другої ліги - Дмитро Євтухов (Дніпропетровська обл.).
Раніше, Монзуль потрапила до ТОП-3 найкращих арбітрів десятиріччя серед жінок.