Степаненко розповів, коли повернеться на поле

Півзахисник Шахтар та збірної України Тарас Степаненко може 29 березня повноцінно приступи до тренувань.

Про це заявив сам футболіст.

"Після матчу з Колосом при важких погодних умовах і місцями твердому полі коліно зреагувало. Плюс було хороше навантаження після зборів, холодно. Не було часу відпочивати, гра в Лізі Європи, в якій я взяв участь. Після цього почав відчувати дискомфорт. Вийшов на матч з Рухом, але зрозумів, що не можу грати в повну силу, попросив заміну.

Як раніше вже не буде, тому що була операція. Але зараз коліно дозволяє мені робити все, я не відчуваю дискомфорту. Проводжу тренування, які провокують навантаження, щоб подивитися, як коліно буде себе вести. Я вже почав в загальній групі тренуватися, але це були заняття без інтенсивності, тому що зараз у хлопців матчі.

Так як я себе зараз відчуваю, то сподіваюся, що з понеділка (29 березня - прим.) Зможу працювати в повну силу і готуватися до найближчих матчів. Але зі 100%-ю упевненістю сказати не можу, тому що ніхто не знає, як буде вести себе коліно в період навантажень вже саме футбольних", - сказав Степаненко.