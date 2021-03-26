 Степаненко розповів, коли повернеться на поле | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко розповів, коли повернеться на поле

Сьогодні 11:54 173 0
Вже з наступного тижня Тарас зможе грати
Степаненко розповів, коли повернеться на поле
#Шахтар, #Степаненко

Джерело - ФК Шахтар.

Півзахисник Шахтар та збірної України Тарас Степаненко може 29 березня повноцінно приступи до тренувань.

Про це заявив сам футболіст.

"Після матчу з Колосом при важких погодних умовах і місцями твердому полі коліно зреагувало. Плюс було хороше навантаження після зборів, холодно. Не було часу відпочивати, гра в Лізі Європи, в якій я взяв участь. Після цього почав відчувати дискомфорт. Вийшов на матч з Рухом, але зрозумів, що не можу грати в повну силу, попросив заміну.

Як раніше вже не буде, тому що була операція. Але зараз коліно дозволяє мені робити все, я не відчуваю дискомфорту. Проводжу тренування, які провокують навантаження, щоб подивитися, як коліно буде себе вести. Я вже почав в загальній групі тренуватися, але це були заняття без інтенсивності, тому що зараз у хлопців матчі.

Так як я себе зараз відчуваю, то сподіваюся, що з понеділка (29 березня - прим.) Зможу працювати в повну силу і готуватися до найближчих матчів. Але зі 100%-ю упевненістю сказати не можу, тому що ніхто не знає, як буде вести себе коліно в період навантажень вже саме футбольних", - сказав Степаненко.

Раніше повідомлялося, що Тарас Степаненко може пропустити Євро-2020 через травму.

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