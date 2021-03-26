Довбик повернувся до збірної України

Україна розпочала підготовку до матчу з Фінляндією

Джерело - УАФ.

Після повернення з Франції, де відбувся перший матч відбору ЧС-2022, збірна України вже ввечері 25 березня провела тренування на полі НТК ім. В. Баннікова.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Разом з командою тренувався і Артем Довбик, який не зміг полетіти на матч з французами через вимоги місцевого законодавства.

Відзначається, що 23-річний українець тренувався індивідуально, поки команда літала до Франції.

Наступний поєдинок збірної України відбудеться в неділю, 28 березня. На НСК Олімпійський Україна зіграє з Фінляндією. Початок о 21:45.