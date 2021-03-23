Нападник збірної України не летить на матч з Францією

Довбик залишається в Києві, його довикликали надто пізно

Джерело - УАФ.

Сьогодні, 23 березня, вранці збірна України провела передматчеве тренування перед поєдинком відбору ЧС-2022 з Францією на полі столичного НТК імені Баннікова.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У занятті взяли участь всі 29 футболістів, які перебувають під рукою тренерського штабу.

До столиці Франції відправляться 28 гравців - в Києві залишиться Артем Довбик. Причина - вимоги французького законодавства на час пандемії COVID-19. Для того, щоб член спортивної делегації отримав дозвіл на в'їзд в країну, не відбуваючи 10-денний карантин, французи вимагають подання документів заздалегідь. Артем же, як відомо, був довикликаний в збірну тільки два дні тому, а цього часу для органів охорони здоров'я Франції мало.

Матч з Францією відбудеться 24 березня в Сен-Дені. Початок о 21.45 за київським часом.