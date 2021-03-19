Олімпік вимагає відводу Баранки у справі Гельзіна

Голова Комітету етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка не має права брати участь у справі президента Олімпіка Владислава Гельзіна.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

"ФК Олімпік Донецьк отримав запит від голови Комітету етики та чесной гри УАФ Франческо Баранки про надання пояснень за фактом порушень Кодексу етики і чесної гри, пов'язаних з подіями матчу 17-го туру УПЛ між командами Олімпік Донецьк і Шахтар Донецьк.

Повідомляємо, що наш клуб готовий до широкої та відкритої співпраці з Українською асоціацією футболу з усіх питань що стосуються дотримання норм моралі і етики в футболі, як представниками клубу, так і футбольними чиновниками. Однак, ми вважаємо, що пан Франческо Баранка з об'єктивних причин не може брати участь в розгляді навколо подій 17-го туру УПЛ в статусі голови Комітету етики та чесної гри УАФ, у зв'язку з його особистою зацікавленістю та упередженістю.

Так, 7 березня 2021 року, тобто на наступний день після подій 17-го туру УПЛ, Франческо Баранка дав інтерв'ю телеканалу Футбол 1, в якому повідомив, що як італієць, вважає себе особисто ображеним висловлюваннями Владислава Гельзіна, попри те, що ніяких коментарів і висловлювань щодо нього не давалося.

Раніше Франческо Баранка в ЗМІ неодноразово демонстрував своє упереджене ставлення до ФК Олімпік Донецьк і його керівництва, висловлюючи необґрунтовані звинувачення в махінаціях. Разом з цим, ФК Олімпік Донецьк в 2019 році викрив Франческо Баранку в створенні фальшивої групи італійських експертів, від імені яких було виготовлено понад 30 експертиз, які Комітет етики і чесної гри використовував у справах проти ФК Олімпік Донецьк, а також ФК Суми.

Факт фальсифікації був доведений до відома вітчизняних та італійських ЗМІ, керівництва УАФ. На жаль, ніякої офіційної реакції щодо пана Баранки не було, але його репутація значно постраждала. Таким чином, дії і висловлювання голови Комітету етики та чесної гри Франческо Баранки вказують на його особисту зацікавленість і упередженість в цій справі.

Згідно ст. 52 Дисциплінарних правил УАФ, відвід члену Органу може бути заявлений, якщо є обґрунтовані підстави для сумнівів в його неупередженості. Це стосується випадків, якщо член Органу безпосередньо зацікавлений в кінцевому результаті справи і пов'язаний з однією з сторін. У зв'язку з зазначеними обставинами, ФК Олімпік Донецьк направив в УАФ заяву про відвід голови Комітету етики та чесно гри з наданням доказів, що підтверджують його особисту зацікавленість і упередженість", – йдеться у заяві.