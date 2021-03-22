Мбаппе забив 100-й гол у національному чемпіонаті

Француз досяг цієї позначки раніше ніж Мессі, Роналду та Ібрагімович

Джерело - Чемпіон.

У матчі 30-го туру французької Ліги 1 ПСЖ упевнено переміг Ліон (2:4)

Французький нападник Кіліан Мбаппе оформив дубль.

Мбаппе забив 100-й гол у Лізі 1 в 22 роки і 91 день.

Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду та Златан Ібрагімович досягли цієї позначки в чемпіонаті в більш старшому віці.

Мессі - в 23 роки і 149 день, Роналду - в 25 років і 22 дні, Ібрагімович - в 26 років і 102 дні.

🐐 - @KMbappe (+2) has now scored 💯 goals in Ligue 1. Age of scoring 100th career league goal



22-091 - 🇫🇷Kylian Mbappé

23-149 - 🇦🇷Lionel Messi

24-200 - 🇵🇱Robert Lewandwoski

25-022 - 🇵🇹Cristiano Ronaldo

26-102 - 🇸🇪Zlatan Ibrahimovic#OLPSG #Ligue1 — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 21, 2021

Нагадаємо, ПСЖ на заміну Мбаппе хоче запросити Мессі або Роналду.