 Десна - Дніпро-1 0:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Десна - Дніпро-1 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 19:41 492 0
Чузе оформив дубль
Десна - Дніпро-1 0:2. Огляд матчу
#Десна, #Дніпро-1, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Десна приймала Дніпро-1 у рамках 19 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
19 тур, 20 березня

Десна - Дніпро-1 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 45+1 Чузе, 0:2 - 90+4 Чузе

Десна: Литовка, Тамм, Огіря, Тотовицький, Калітвінцев, Чепурненко(Домбровський 46), Гітченко, Мостовий(Картушов 72), Гуцуляк(Безбородько 84), Конопля, Будківський

Запасні: Сидоренко, Полегенько, Єрмаков, Домбровський, Картушов, Безбородько, Сухоцький, Імерков, Дегтярьов

Дніпро-1: Юрчук, Тейлор, Сваток, Логінов, Дубінчак, Піхальнок, Ігнатенко, Назаренко(Цуріков 69), Чуже, Когут,(Ді Франко 78) Довбик(Хобленко 90)

Запасні: Сарнавський, Адамюк, Сафронов, Цуріков, Батагов, Ді Франко, Білл, Булеца, Хобленко

Жовті картки: Довбик(51), Безбородько(90+3)

Нагадаємо, Маріуполь зіграв внічию з Минаєм.

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