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Півзахисник Динамо знову захворів на COVID-19

Сьогодні 18:32 88 0
Гравець знову здав позитивний тест на коронавірус
Півзахисник Динамо знову захворів на COVID-19
#Динамо

Джерело - isport.ua.

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знову був ізольований протягом останніх 14 днів, не маючи можливості тренуватися. Я дуже хотів би бути готовим до матчів після перерви в зв'язку з зустрічами збірних. Хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти клубу після відновлення чемпіонату, де ми зараз виступаємо дійсно добре.

Це дико дратує, але я з нетерпінням чекаю повернення на поле. Я не хворію як в минулий раз, хвороба протікає безсимптомно, але я втрачаю пару тижнів футболу", - відзначив Дуелунд.

Вперше 23-річний датчанин перехворів коронавірусом в листопаді 2020 року.

Раніше повідомлялося, що Шахтар розпочав продаж квитків на матч з Динамо.

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