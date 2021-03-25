Півзахисник Динамо знову захворів на COVID-19

Півзахисник Динамо Міккель Дуелунд отримав позитивний тест на COVID-19.

Про це розповів сам футболіст.

"Я знову був ізольований протягом останніх 14 днів, не маючи можливості тренуватися. Я дуже хотів би бути готовим до матчів після перерви в зв'язку з зустрічами збірних. Хочу зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти клубу після відновлення чемпіонату, де ми зараз виступаємо дійсно добре.

Це дико дратує, але я з нетерпінням чекаю повернення на поле. Я не хворію як в минулий раз, хвороба протікає безсимптомно, але я втрачаю пару тижнів футболу", - відзначив Дуелунд.