ФК Львів відправив форварда у європейський клуб

Нападник ФК Львів відправлений в оренду

Бразильський нападник Львова Жозе Вітор продовжить виступи у чемпіонаті Норвегії.

Про це повідомляє видання Nettavisen.

22-річний форвард на правах оренди гратиме за Буде-Глімт. Угода розрахована до серпня 2021 року, у норвезького клубу буде першочергове право викупу гравця.

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Вітор приєднався до Львова у лютому 2019 року. У складі "містян" забив 3 голи у 33 матчах. 2020-й провів у оренді в тбіліському Динамо. Transfermarkt оцінює гравця у 350 тисяч євро.