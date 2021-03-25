Гравці ФК Львів заробили не лише очки у матчі з Шахтарем

Джерело - Чемпіон.

ФК Львів після перемоги над Шахтарем у 19 турі УПЛ отримав серйозний фінансовий бонус.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

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"Львів отримав винагороду від третьої сторони. Ця третя сторона зараз перша у чемпіонаті. Точна сума невідома, але у нашому чемпіонаті вона дорівнює 200 тисячам умовних одиниць", – сказав журналіст Михайло Співаковський.

Окрім того, львів'яни пропонували зіграти цей матч на стадіоні Україна, але Шахтар захотів перенести зустріч у Харків на ОСК Металіст, після чого "оплатив супернику всі витрати, у тому числі й організаційні.