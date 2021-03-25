Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив гру у три центральних захисники у матчі проти Франції.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Чи задоволений діями трьох центрбеків? У перші 30 хвилин у нас були деякі проблеми. Ми зробили певні корекції по позиціях, особливо щодо контролю м'яча. Дуже складно впроваджувати нову систему без тренувань. Ми провели лише одне заняття. Ми багато працювали з відеоматеріалами, щоб надати гравцям якомога більше інформації. Я думаю, футболісти все зробили дуже добре", - розповів Шевченко.