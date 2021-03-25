Сторони вже домовилися про співпрацю

Новим головним тренером Миная буде Олександр Севідов.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Сторони вже домовилися про співпрацю.

Офіційно тренера представлять найближчим часом.

51-річний фахівець раніше очолював Металург-2 Донецьк, Металург Донецьк, кам'янську Сталь, Геліос, Зімбру, Кримтеплицю, Говерлу, Карпати, Металіст, Маріуполь. Останнім місцем роботи Севідова була болгарська Верея, в якій він був з січня по березень 2019 го.

У квітні 2020 року він був дискваліфікований на 5 років через справу щодо можливої участі Сум в договірних матчах. Але була подана апеляція.

Раніше Минай оголосив, що Василь Кобін подав у відставку з посади головного тренера.