Модрич повторив рекорд Срни у збірній Хорватії

Хавбек Реала Лука Модрич провів свій 134-й матч у складі збірної Хорватії.

Про це повідомляє пресслужба федерації Хорватії.

За цим показником хавбек зрівнявся з ексфутболістом хорватської команди та донецького Шахтаря Дарійо Срною.

🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT