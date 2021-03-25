Модрич повторив рекорд Срни у збірній Хорватії

Джерело - Чемпіон.
Хавбек Реала Лука Модрич провів свій 134-й матч у складі збірної Хорватії.
Про це повідомляє пресслужба федерації Хорватії.
За цим показником хавбек зрівнявся з ексфутболістом хорватської команди та донецького Шахтаря Дарійо Срною.
🚨 At this moment, team captain Luka Modrić joins Darijo Srna at the top of #Croatia all-time appearance list (134). Congratulations!#BeProud #Vatreni🔥 pic.twitter.com/sEPudYHbcT— HNS (@HNS_CFF) March 24, 2021
Збірна Хорватії поступилася Словенії (0:1) в першому матчі відбору на ЧС-2022.