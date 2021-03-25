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Сидорчук: Мені пощастило з голом

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Хавбек оцінив старт відбору ЧС-2022 для збірної України
Сидорчук: Мені пощастило з голом
#Сидорчук

Джерело - ТК Футбол.

Збірна України в першому матчі відбору ЧС-2022 дуже добре зіграла з Францією (1:1).

Про це заявив півзахисник українців Сергій Сидорчук.

"Так, вважаю, що взяти очки з чемпіонами світу - це добре. Тактика з 5 захисниками? Було важко, але було важливо зміцнити середину. Тренерський штаб враховує силу суперників, і десь вдалося нівелювати, але без везіння не обійшлося. Я не буду оцінювати суперників, але все знають рівень противника. Було завдання якомога щільніше грати.

Мій гол? Пощастило, що сказати ще. Шевченко говорив, що свій шанс буде, потрібно вичавлювати своє. Тут більше автогол, але приємно все одно. Не гол, а, скоріше, гольова передача. Сподіваємося, добре пройдемо кваліфікацію", - сказав Сидорчук.

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