Реал не планує повертати Роналду

Кріштіану Роналду не повернеться у мадридський клуб

Реал в нинішньому сезоні відчуває деякі проблеми, через що планує суттєво посилитися під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє COPE.

Попри це керівництво "вершкових" не розглядає варіант з поверненням нападника Ювентуса Кріштіану Роналду. У клубі захоплюються і поважають гравця, але не бачать сенсу в його поверненні в команду через три роки після відходу.

У Реалі вважають, що потрібно сконцентруватися на побудові нової команди, а не повертатися до минулого.

Раніше, Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле.