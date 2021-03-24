Реал не планує повертати Роналду

Джерело - isport.ua.
Реал в нинішньому сезоні відчуває деякі проблеми, через що планує суттєво посилитися під час літнього трансферного вікна.
Про це повідомляє COPE.
Попри це керівництво "вершкових" не розглядає варіант з поверненням нападника Ювентуса Кріштіану Роналду. У клубі захоплюються і поважають гравця, але не бачать сенсу в його поверненні в команду через три роки після відходу.
У Реалі вважають, що потрібно сконцентруватися на побудові нової команди, а не повертатися до минулого.
Раніше, Роналду оголосив про побиття історичного рекорду Пеле.