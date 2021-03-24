У Ювентусі відреагували на чутки про відхід Роналду

Джерело - espreso.tv.
Португальський футболіст Кріштіану Роналду залишиться у Ювентусі.
Про це розповів віцепрезидент туринського клубу Павел Недвед.
Про це повідомляє DAZN.
"Кріштіану залишиться в Ювентусі, він недоторканний. Крім того, Пірло буде нашим тренером в наступному сезоні", - сказав Недвед.
Контракт 36-річного Роналду з італійським клубом розрахований до червня 2022 року. У нинішньому сезоні португалець зіграв 34 матчі, забив 30 голів та віддав 4 результативні передачі.
Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.