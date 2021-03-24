У Ювентусі відреагували на чутки про відхід Роналду

Павел Недвед прокоментував інформацію про відхід Кріштіану Роналду

Португальський футболіст Кріштіану Роналду залишиться у Ювентусі.

Про це розповів віцепрезидент туринського клубу Павел Недвед.

Про це повідомляє DAZN.

"Кріштіану залишиться в Ювентусі, він недоторканний. Крім того, Пірло буде нашим тренером в наступному сезоні", - сказав Недвед.

Контракт 36-річного Роналду з італійським клубом розрахований до червня 2022 року. У нинішньому сезоні португалець зіграв 34 матчі, забив 30 голів та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, Ювентус знайшов заміну Роналду.