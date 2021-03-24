Джерело - ТК Футбол.
Збірній України буде складно вийти з першого місця групи на чемпіонат світу-2022.
Про це заявив півзахисник збірної України Руслан Маліновський.
"Кожна збірна хоче пройти якомога далі та потрапити на чемпіонат світу з першого або другого місця. З першого місця нам буде важко вийти, але все залежить від нас. На цей момент у нас завдання - здобути позитивний результат з Францією. Хороший результат - це взяти очки або перемогти.
Думаю, що з Францією можна грати. Так, підбір футболістів і клас дуже високий. Ціна помилки буде дуже велика. Ми повинні зіграти дуже уважно і сконцентровано, і не допускати помилок, тому що такі суперники за помилки карають моментально", - сказав Маліновський.
Нагадаємо, поєдинок Франція - Україна відбудеться 24 березня о 21:45 на стадіоні Стад-де-Франс.
Раніше, стала відома заявка збірної України на матч з Францією.