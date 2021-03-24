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Стала відома заявка збірної України на матч з Францією

Сьогодні 10:54 767 0
Ярмоленко, Шепелєв, Тимчик, Різник та Лунін не потрапили до заявки на матч
Стала відома заявка збірної України на матч з Францією
#Франція, #Україна

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні в Сен-Дені на Стад де Франс відбудеться стартовий поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, в якому чинний чемпіон світу, команда Франції, прийматиме збірну України (початок зустрічі - о 21.45 за київським часом).

Заявка збірної України на матч із Францією (за номерами): 1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Ілля Забарний, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Олександр Сирота, 7. Микола Шапаренко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Євген Коноплянка, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Юхим Конопля, 14. Богдан Михайліченко, 15. Олександр Зубков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Євген Макаренко, 19. Жуніор Мораес, 20. Віктор Коваленко, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін.

Актуально: Франція - Україна онлайн-трансляція матчу. LIVE

Із тих футболістів, які зараз перебувають у Франції, до заявки на гру проти чинних чемпіонів світу не потрапили Андрій Ярмоленко, Володимир Шепелєв, Олександр Тимчик, Дмитро Різник та Андрій Лунін.

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