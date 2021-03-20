Джерело - Чемпіон.
У матчі 19 туру УПЛ Маріуполь вдома зіграв внічию з Минаєм.
Чемпіонат України - УПЛ
19 тур, 20 березня
Маріуполь: Гальчук – Кірюханцев, Чоботенко, Биков (Биков 66), Драмбаєв (Стасюк 65) – Танковський, Мишньов – Кащук (Топалов 46), Бондаренко (Чех 74), Очеретько (Горбунов 61) – Кулаков
Минай: Попович – Маємбе, Матіч, Лопирьонок, Малепе – Сніжк (Ткачук 90), Петрусенко, Хахльов (Бойко 81) – Кожанов (Пиняшко 68), Ахмедзаде (Шиндер 68), Нурієв
Попередження: Танковський 88 - Сніжко 61, Хахльов 77